Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
Вперше від початку пандемічної кризи COVID-19 на порядок денний у Брюсселі винесли українське питання. Учора ситуацію на Донбасі та хід реформ у нашій країні обговорили міністри закордонних справ країн-членів ЄС під зустрічі в режимі відеоконференції.
«Ми обговорили, як можемо ліпше підтримати Україну та інші країни «Східного партнерства» в часи пандемії коронавірусу. Проте ми розуміємо, що й ті проблеми, які були там до пандемії, також залишаються», — заявив під час підсумкової пресконференції, яка відбулася онлайн, очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель. За його словами, кризова ситуація, яка склалася через поширення COVID-19, стала нагодою продемонструвати країнам-учасницям «Східного партнерства», що ЄС залишається їхнім надійним партнером. Міністри обговорили шляхи, якими ЄС може підтримати Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну у часи кризи, щоб не постраждали економіки цих країн і щоб «рушійна сила реформ» залишалася там на належному рівні.
Жозеп Броррель також повідомив, що наразі триває підготовка до саміту «Східного партнерства», який, як і планувалося, відбудеться у червні. «Цей саміт стане хорошою нагодою для того, щоб посилити нашу співпрацю у конкретних напрямах співробітництва», — наголосив Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики.
Він ще раз озвучив ті орієнтири, які мають слугувати Києву на шляху євроінтеграції. За його словами, правовладдя, боротьба з корупцією, незалежність суддів та вільна преса — основи політичної системи країн ЄС. «Ми висловлюємо чітку підтримку Президенту Володимиру Зеленському, бо він зробив сміливі кроки і в реформах, і задля розв’язання конфлікту на Донбасі», — заявив Жозеп Боррель. Він також наголосив, що прогрес у втіленні реформ в Україні доволі значний, «проте на цьому шляху ще лишається чимало перешкод». Головний європейський дипломат уточнив зокрема, що у Брюсселі стурбовані великою кількістю поправок до так званого «антиколомойського закону» — законопроєкту про вдосконалення механізмів регулювання банківської діяльності. У ЄС вважають, що таку кількість поправок було подано, щоб завадити ухваленню важливого законопроєкту.
Наприкінці пресконференції Жозеп Боррель пообіцяв відвідати Україну щойно всі обмеження, запроваджені через пандемію коронавірусу, буде скасовано. Він уточнив, що збирається відвідати Київ і зону бойових дій на Донбасі.