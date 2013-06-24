30 вересня 2025 року Україна спільно з Європейською Комісією завершили двосторонні зустрічі в межах офіційного скринінгу відповідності українського законодавства на відповідність acquis ЄС (праву ЄС). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Так, сьогодні відбулася заключна двостороння сесія, під час якої розглянули розділ 22 «Регіональна політика та координація структурних інструментів» в межах Кластера 5 «Ресурси, сільське господарство та згуртованість».

Під час сесії із заключним словом виступив Віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

«Україна пройшла скринінг найшвидше у новітній історії розширення ЄС. Це не просто гарний показник – це доказ нашої глибокої відданості євроінтеграційному курсу та здатності працювати системно, швидко і якісно», – підкреслив Віце-премʼєр-міністр.

З його слів, такий результат став можливим завдяки професіоналізму переговорних команд та тісній співпраці з Європейською Комісією.

«Після завершення скринінгу розпочинається новий, ще більш амбітний процес – імплементація acquis та підготовка до відкриття переговорних розділів. Ми вже маємо необхідну експертизу, досвід і команду, яка здатна рухатися далі швидко й впевнено», – підкреслив урядовець.

Загалом двосторонні зустрічі у межах скринінгу тривали з 8 липня 2024 року по 30 вересня 2025 року. За цей час проведено 34 двосторонні зустрічі між Україною та Єврокомісією (загальна тривалість – 66 днів). Участь у зустрічах взяли представники понад 70 органів державної влади, зокрема Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, міністерств, судової та антикорупційної сфери, правоохоронних органів, незалежних регуляторів та інших установ. У межах скринінгу за шістьма переговорними кластерами було представлено понад 700 презентацій. За цей період українська сторона надала відповіді на опитувальники Єврокомісії загальним обсягом понад 9000 сторінок.

Довідково

Скринінг – перший етап переговорного процесу, під час якого Єврокомісія спільно з країною-кандидатом на членство в ЄС аналізують відповідність національного законодавства законодавству ЄС (acquis ЄС). Двосторонні зустрічі в межах скринінгу є джерелом інформації для Єврокомісії про готовність до членства в ЄС. Скринінг відбувався за 33 переговорними розділами за 6-ма кластерами (тематичними блоками) відповідно до методології розширення ЄС.