Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур'єр»
Україна в січні-травні 2018 року збільшила імпорт нафти та нафтової сировини (за кодом ТНЗЕД 2709) на 36,8% (102,26 тис. тонн) порівняно з аналогічним періодом 2017 року – до 380,196 тис. тонн.
За даними Державної фіскальної служби, нафти імпортовано на $205,489 млн, що на 66,8% більше, ніж у січні-травні-2017 ($123,194 млн).
З Азербайджану, зокрема, надійшла сировина на $194,853 млн, з Алжиру – на $7,176 млн, з Ірану – на $1,844 млн, з інших країн – на $1,616 млн.
Експорт нафти та нафтової сировини Україна в січні-травні не здійснювала.
Як зазначив «Урядовий кур’єр» енергетичний експерт Дмитро Марунич, це в першу чергу пов’язано із збільшенням завантаження Кременчуцького нафтопереробного заводу: «Вони знайшли для себе сировину, прийнятною за ціною. Це — азербайджанська нафта. Чи зменшиться ціна на нафтопродукти в Україні, враховуючи цей факт? Думаю, що ні. Можливо вона і буде меншою, проте чогось кардинального на ринку нафтопродуктів у цьому сенсі не відбуватиметься».