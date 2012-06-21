Під час відвідин Київського електровагоноремонтного заводу перший заступник міністра інфраструктури Дмитро Абрамович заявив, що міністерство прагне якомога більше залучати вітчизняних виробників задля виробництва сучасних електропоїздів для «Укрзалізниці». Таке завдання, за його словами, поставлене Президентом України.
Виробничі можливості й інтелектуальний потенціал для цього є. Зокрема, підприємство, яке відвідав заступник міністра, вже завершує розробку проєкту сучасного електропотяга з рівнем локалізації близько 95% — це означає, що у готовому потязі буде не більш як 5% складових іноземного виробництва. Це — і створення нових робочих місць, й істотна підтримка економіки держави.
Нині на заводі заплановано до кінця року капітально відремонтувати і здати в експлуатацію десять електропотягів. Один з них було відремонтовано навіть під час дії карантинних обмежень. Загалом з початку року обсяг продукції і робіт, реалізованих заводом, сягнув 140 млн грн.
До речі, Урядовий комітет схвалив проєкт постанови про початок пілотного проєкту щодо закупівель техніки, виробленої вітчизняною галуззю машинобудування з підтвердженим ступенем локалізації виробництва («УК» від 12 червня). Задля остаточного запуску цей проєкт має бути затверджено урядом. Нагадаємо: йдеться про те, що у разі. коли виріб українського машинобудування має ступінь локалізації від 35% і вище, він отримує пріоритет перед конкурентами, що не мають такої переваги, під час здійснення держзакупівель.