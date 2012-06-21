Вступ України до НАТО вважають пріоритетним варіантом гарантування належного рівня безпеки України 50,3% громадян нашої держави. Такі основні підсумки соціологічного дослідження з відстеження змін у ставленні громадськості щодо підтримки НАТО і державної політики в галузі євроатлантичної інтеграції презентовано в Укрінформі.
У регіональному розрізі найактивніше вступ до НАТО підтримують жителі західних областей — 69%, в центральному регіоні підтримка НАТО становить 49%, на півночі — 55%, на сході — 43%, на півдні й Донбасі — по 29%. Найменшу підтримку зафіксовано на Луганщині — близько 16%. Найбільшу підтримку надали на Львівщині — майже 80%.
Значно менш популярною залишається ідея закріплення позаблокового статусу України, яку підтримують 18% громадян. Дивно, але на шостому році війни з Росією 9% вважають, що гарантувати безпеку держави може формування військового союзу з країною-агресором і країнами СНД.
Голова ГО «Центр прикладних досліджень» Андрій Каракуц зазначив, що за п’ять років (порівняно з березнем 2014-го), коли ідею вступу до НАТО підтримувало 34% українців, ця підтримка зросла майже на 20%.
«Це повторне дослідження. Ми в березні робили певні виміри і хочемо подивитися, яка тенденція. Хочу звернути увагу на цифри, які свідчать про стабільну підтримку вступу України до НАТО і про збільшення на 6% (з 15 до 21%. — Укрінформ) кількості тих, хто вважає себе добре поінформованим про Альянс, а також про зацікавленість громадян в отриманні інформації про НАТО та процеси євроатлантичної інтеграції, яку нині висловлюють понад 60% опитаних», — констатував голова Державного комітету телебачення і радіомовлення Олег Наливайко.