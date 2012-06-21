Найпопулярнішими спиртними напоями в Україні є горілка і пиво. Про це свідчать дані дослідження Research&Branding Group, передає УНН.
«Серед спиртних напоїв лідерами за частотою їх вживання українцями є пиво і горілка (49% згадувань кожен)», — йдеться в дослідженні.
Далі йдуть вина. Цей продукт вважають за краще 27% українців. Третє місце належить коньякам і бренді — 18%. Кріплені вина обирають 17% українців.
Відзначається, що переваги тих чи інших спиртних напоїв залежить від статі українців.
«Чоловіки частіше віддають перевагу горілці (67%, пиво (66%) і коньяку (22%), а жінки — сухим винам (43%), шампанському (33%) і кріпленим винам (23%)», — йдеться в дослідженні.