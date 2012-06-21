Торік до нас стало менше їздити росіян. За підсумками 2019 року прикордонники зафіксували цей показник на рівні 7% порівняно з позаторішнім. Також менше їхало з Білорусі (на 13%), Угорщини (10%), Словаччини (14%), Казахстану, Нідерландів (9%), Іспанії (13%) та Бангладеш (21%). Утім, кількість пропускних операцій на державному кордоні зростає — є збільшення пасажиропотоку в авіаційних, сухопутних та морських пунктах пропуску.

Якщо у 2017 році кордон з Україною перетнули 14,6 мільйона іноземців, то торік — 27,3 мільйона. На європейському напрямку зафіксовано 6,3 мільйона перетинів кордону іноземцями, з яких і на в’їзд, і на виїзд прямувало по 3 мільйони громадян, причому 2,4 мільйона — з Польщею. 7,9 мільйона іноземних громадян перетнули кордон з Молдовою, 4,5 мільйона — з Білоруссю, 2,8 мільйона — з Росією.

Загалом на сухопутній ділянці кордону паспортний контроль у 2019 році пройшли 21,5 мільйона іноземців. Іноземці нерідко обирали авіаподорожі. В аеропортах оформлення на в’їзд і виїзд пройшло 5,5 мільйона іноземних громадян і ще близько 265 тисяч гостей нашої країни було піддано паспортному контролю на морській ділянці.

Спостерігається певне збільшення показника з перетинання нашого кордону громадянами з Польщі та Румунії, повідомляє Укрінформ.

Порівняно з 2018 роком більш привабливою наша країна стала для громадян Німеччини (на 14%), Ліхтенштейну (12%), Великої Британії (11%), Литви (24%), Латвії та Швеції (13%), Люксембургу (20%), Австрії (27%). А ще для вірмен (на 8%), узбеків (12%), данців (майже вдвічі), естонців (6%), португальців (14%), бельгійців (27%).

А наші співвітчизники дедалі частіше обирають напрямок Євросоюзу замість російського. Зі 102 мільйонів громадян, підданих торік паспортному контролю, сухопутний кордон із країнами ЄС перетнули близько 30,5 мільйона наших співвітчизників, яких і на виїзд, і на в’їзд прямувало по 15 мільйонів. Цей показник зріс на пів мільйона порівняно з торішнім.

Тенденцію до зростання пасажиропотоку до Євросоюзу спостерігали ще до безвізового режиму. Так, у 2014 році кордон з ЄС перетнули 22,5 мільйона українців, у 2015-му цей показник зріс на мільйон, а в 2016-му — ще на 2 мільйони.

Є збільшення потоку до Німеччини (+31%), Італії (+26%), Португалії (у 33 рази більше), Австрії (в 1,9 раза), Іспанії (в 1,6 раза), Греції (+46%), Франції (+13%), Чехії (+38%). Відзначено збільшення перетинів кордону нашими співвітчизниками до Канади, Норвегії, Ісландії, Ірландії та Люксембургу.

Сухопутний кордон українці найчастіше перетинали в напрямку Польщі — 9,9 мільйона громадян. На другому місці — Росія. Її відвідали 3,9 мільйона українців, що на 6% менше, ніж торік. Пасажиропотік з України до Угорщини зріс на 5% — до 3,4 мільйона осіб. Також популярні серед українців Молдова (1,4 мільйона), Білорусь і Румунія (по 1,2 мільйона), Словаччина (1 мільйон).

Щодо туристичних напрямків, то, за даними Держприкордонслужби, торік на 37% зріс пасажиропотік до Катару, на 36% — до Єгипту, на 23% — до Грузії, на 21% — до Туреччини, на 20% — до ОАЕ і на 15% — на Кіпр.

Літаки для подорожей у 2019 році використали 15 мільйонів українців, що на 3,5 мільйона більше, ніж позаторік.