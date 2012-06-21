Уряд затвердить перспективні плани розвитку областей. І тим буде завершуватися реформа децентралізації, яка сьогодні дуже на часі та має запит від українців.
Про це під час засідання уряду 27 травня повідомив Прем’єра-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, поки що в цих планах не зазначено Крим. Та проєкт розвитку цих територій буде також обо’язково розроблено й втілено після деокупації цих територій.
Прем’єр зазначив, що програма «Сильна громада – успішна країна» активно розвивається. І це добре, коли самі громадяни, які проживають на конкретній території, а не чиновники, визначають, де, коли і як будувати школи, лікарні, дитсадки та інші важливі для громади об’єкти.
Урядовець зауважив, що реформа децентралізації є, мабуть, найзрозумілішою для українців. І вони її сприймають як важливу, потрібну й корисну.
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«Урядового кур’єра»