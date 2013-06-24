З нагоди 34­ї річниці створення Служби безпеки України Президент Володимир Зеленський зустрівся з воїнами СБУ, привітав їх зі святом і відзначив державними нагородами: відзнакою «Хрест бойових заслуг», орденами «За заслуги» ІІІ ступеня, Богдана Хмельницького І—ІІ ступенів, «За мужність» І—ІІ ступенів, Княгині Ольги ІІ ступеня та медаллю «За врятоване життя».

Глава держави подякував воїнам за службу й наголосив, що українці справді можуть довіряти Службі безпеки та розраховувати на захист і результативність на всіх напрямах. За роки цієї війни СБУ стала бойовою, сильною та однією із взірцевих спецслужб Європи й світу.

«Ми всі радіємо вашим дипстрайкам на території ворога, особливо результатам проти російської нафтової галузі. Це те, що додає хорошого настрою всій нашій державі, всім українцям. Ваша бойова робота на фронті така, що ми можемо нею тільки пишатися. В усіх найбільш гарячих точках фронту Служба безпеки України проявила себе достойно. Я дякую вам за всі ваші операції в Чорному морі для захисту від російських військових кораблів і проти путінського мосту. Дякую вам за «Павутину», яка увійшла в глобальну історію спеціальних операцій», — сказав Володимир Зеленський.

Окремо Президент відзначив роботу СБУ в протидії російським диверсіям в українському тилу.

«Про деякі деталі зараз іще не можна відкрито говорити, не можна розголошувати, але ми знаємо, скільком замахам на українців вдалося запобігти й скільки російських агентів вдалося вам зупинити. Це колосальна робота Служби безпеки України», — акцентував глава держави.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх героїв СБУ та інших складових Сил оборони й безпеки України, які віддали життя, виконуючи бойові завдання заради української незалежності та людей, повідомляє Офіс Президента.