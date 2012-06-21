Жителі України змогли спостерігати в ніч з 10 січня на 11 січня затемнення Місяця, першого повного Місяця 2020 року, відомого як Вовчий Місяць. Це Місячне затемнення є одним із чотирьох у новому році, кажуть астрономи.
Це було напівтіньове місячне затемнення року, так як в ніч на 11 січня Місяць майже на 100% зайшов у півтінь нашої планети. Спостерігати астрономічне явище можна було з усіх куточків України, де не буде хмарного неба.
Місячне затемнення розпочалося о 21.08 за київським часом 10 січня та тривало до 01.12 11 січня.
Зазвичай у році повний Місяць трапляється 12 разів, тобто щомісяця. Але 2020 року їх буде 13. У жовтні на землян чекає одразу два повних Місяці: першого та 31 числа.
Цього ж року буде два супермісяці, коли супутник матиме найбільший і найяскравіший вигляд на небі. Це станеться 9 березня і 7 квітня.
Місячне зображення з розвідувальної орбіти NASA:
«Момент найбільшої фази напівтіньового затемнення настав о 23.10», – кажуть астрономи.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»