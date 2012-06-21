Жителі України змогли спостерігати в ніч з 10 січня на 11 січня затемнення Місяця, першого повного Місяця 2020 року, відомого як Вовчий Місяць. Це Місячне затемнення є одним із чотирьох у новому році, кажуть астрономи.

На цьому фото, зробленому Стожаном Стояновським біля Охридського озера в Македонії, літак перетинає повний Місяць під час місячного затемнення 10 січня 2020 року.

Поцілунки на щастя, коли повний Місяць-Вовк піднімається над горизонтом на пляжі в Малазі, Іспанія, 10 січня 2020 року. Фото Ісуса Меріди.

Знімок, зроблено 10 січня 2020 року, показує, як повний Вовчий Місяць, що піднімається над різдвяними прикрасами вулиць під час першого місячного затемнення в Скоп'є, Македонія. Так побачив це астрономічне явище фотограф Роберт Атанасовський.

Часткове місячне затемнення над Стамбулом, Туреччина, 10 січня 2020 року на фотографі Іса Терлі.

Повний Вовчий Місяць піднімається над горами біля Куратіки, Македонія. Фото зроблене Стояном Стояновським 10 січня 2020 року.

Це було напівтіньове місячне затемнення року, так як в ніч на 11 січня Місяць майже на 100% зайшов у півтінь нашої планети. Спостерігати астрономічне явище можна було з усіх куточків України, де не буде хмарного неба.

Місячне затемнення розпочалося о 21.08 за київським часом 10 січня та тривало до 01.12 11 січня.

Зазвичай у році повний Місяць трапляється 12 разів, тобто щомісяця. Але 2020 року їх буде 13. У жовтні на землян чекає одразу два повних Місяці: першого та 31 числа.

Цього ж року буде два супермісяці, коли супутник матиме найбільший і найяскравіший вигляд на небі. Це станеться 9 березня і 7 квітня.

Місячне зображення з розвідувальної орбіти NASA: 

«Момент найбільшої фази напівтіньового затемнення настав о 23.10», – кажуть астрономи.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»