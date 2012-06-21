Українська команда TechNovator розробили унікальну бездротову зарядку. Вона здатна зарядити смартфон за допомогою електромагнітних хвиль та працює в радіусі п'яти метрів.
Українська розробка може заряджати одночасно до чотирьох смартфонів. Більше того, можна налаштувати автоматичну систему зарядки, тобто коли на телефоні буде, наприклад 30%, пристрій сам почне заряджати гаджет. Для цього попередньо потрібно встановити додаток на телефоні, який буде слідкувати за станом батареї.
Зарядний пристрій складається з передавача і приймача. При цьому телефон необхідно помістити в спеціальний чохол.