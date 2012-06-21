У нашій країні один з найнижчих рівнів антисемітизму в Європі. Визначальний внесок у це робить Об’єднана єврейська громада України за допомогою моніторингу й боротьби з антисемітизмом, які здійснюють за рахунок Єврейської гарячої лінії «910», єврейського медіапростору, юридичного департаменту ОЄГУ, а також команди з моніторингу антисемітизму. Це в Парижі під час Європейської конференції з протидії антисемітизму підтвердив керівник ОЄГУ Міхаель Ткач.
«Три головні чинники антисемітизму в Європі — присутність арабських біженців і мусульман, правий радикалізм і неонацисти, побутовий антисемітизм. В Україні все навпаки: на першому місці — побутовий антисемітизм, на другому — праворадикали. У Європі дедалі більше євреїв бояться показати свою етнічну належність аж до того, що змінюють імена й прізвища, приховують своє походження. А в Україні євреї й багато інших національних меншин не бояться показувати свою ідентичність. І ми як національна меншина вдячні Україні за можливість бути собою», — цитує УНІАН слова Міхаеля Ткача.