Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
З 25 до 29 червня українці у Словенії організовують Міжнародний конкурс-фестиваль української культури «Берегиня». Його ініціатори ставлять собі за мету зміцнення іміджу національної культури, розширення співпраці між закладами культури та освіти в країні й за кордоном, обмін досвідом, виявлення талановитих дітей та молоді. Нинішнього року таке дійство української душі відбувається вже усьоме. Щоправда, через карантин, пов’язаний з пандемією коронавірусу, цей захід відбудеться в онлайн-режимі.
Як заявляють його організатори, впродовж усього цього масового заходу його учасники будуть знайомитися, спілкуватися, занурюватися в атмосферу тепла та онлайн-фестивального життя. Чекають на виконавців і колективи не лише з усіх куточків нашої держави, а й української діаспори з різних країн світу. Творчо позмагатися запрошують вокалістів, танцюристів, музикантів-інструменталістів, майстрів народної творчості, фотографів, відеооператорів, художників, театральних представників. Міжнародне журі, до складу якого, між іншим, увійшли й три тернополянки — поетки Олександра Кара, Леся Любарська та заслужена журналістка Людмила Островська, оцінюватиме здобутки конкурсантів у номінаціях «Хореографія», «Вокал», «Інструментальна музика», «Театральне мистецтво», «Народна творчість», оглядатиме відео-та фотороботи й назве переможців. Примітно, що не залишили поза увагою також категорії «Найкраща колекція одягу» та «Екологічна мода».