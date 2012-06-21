Днями на арені столичного Палацу спорту відбувся фінал військово-патріотичних міжнародних змагань «Ігри героїв», організований Мінмолодьспорту спільно з ГО «Всеукраїнська федерація функціонального багатоборства людей з інвалідністю» та КМДА.
Турнір, заснований торік громадським діячем Євгеном Ковалем для психологічної і фізкультурно-спортивної реабілітації поранених воїнів та ветеранів АТО, поступово розширює свою географію. Зокрема цього року серед фіналістів Ігор були й параспортсмени Грузії та США.
Змагалися в кількох категоріях: атлети на протезах, атлети на візках, бійці з пораненнями та в командному заліку. Виконуючи комплекс вправ зі стронгмену та крос фіту, учасники продемонстрували високу фізичну підготовку та витривалість. А сил та наснаги їм додавали щирі оплески глядачів, серед яких був і легендарний бойовий генерал, Герой України Ігор Гордійчук.