Днями на арені столичного Палацу спорту відбувся фінал військово-патріотичних міжнародних змагань «Ігри героїв», організований Мінмолодьспорту спільно з ГО «Всеукраїнська федерація функціонального багатоборства людей з інвалідністю» та КМДА.

Фото із соцмережі «Фейсбук»

Турнір, заснований торік громадським діячем Євгеном Ковалем для психологічної і фізкультурно-спортивної реабілітації поранених воїнів та ветеранів АТО, поступово розширює свою географію. Зокрема  цього року серед фіналістів Ігор були й параспортсмени Грузії та США.

Змагалися в кількох категоріях:  атлети на протезах, атлети на візках, бійці з пораненнями та в командному заліку. Виконуючи комплекс вправ зі стронгмену та крос фіту,  учасники продемонстрували високу фізичну підготовку та витривалість. А сил та наснаги їм додавали щирі оплески глядачів, серед яких був і легендарний бойовий генерал, Герой України Ігор Гордійчук. 