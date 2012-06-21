Єгипет — популярний туристичний напрямок. Щорічно цю країну відвідує майде півмільйона наших земляків. Про переваги відпочинку на березі Червоного моря розповідають експерти туроператора TUI Ukraine.
Єгипет — сонячна країна з давньою історією. Туристів сюди вабить краса тутешніх місць, теплий клімат, чудові пляжі, готелі з якісним сервісом, багата екскурсійна програма і можливість комфортно відпочити за порівняно невеликі гроші. Але є й інші переваги.
Єгипетські піраміди, єдині з «Семи чудес світу», які збереглися до наших днів. Українці охоче приїжджають помилуватися ними. Фото надане автором
Спрощений в'їзд
Щоб відвідати Єгипет, українському туристові знадобиться віза, але отримати її можна одразу після посадки, просто в аеропорту. Для цього потрібні закордонний паспорт, термін дії якого закінчується не раніше ніж через 6 місяців після поїздки, і міграційна картка (заповнюється на місці). Іноді прикордонний контроль просить пред'явити бронь з готелю та зворотні квитки. Якщо з цим все гаразд і турист планує перебувати в країні не більше одного місяця, йому залишиться вклеїти спеціальну візову марку вартістю 25доларів США — і можна в'їжджати. Варто зазначити: якщо ви подорожуєте з дітьми, які мають власний паспорт (а малеча не вписана в документи батьків) — платити 25 доларів пдоведеться за кожну людину.
Якщо не хочеться платити за візи, але хочеться відпочити в Єгипті — зверніть увагу на Шарм-ель-Шейх, де при умові, що ви відпочиватимете лише на Синайському півострові, віза безкоштовна.
Червоне море — одне з наймальовничіших на планеті. Різноманітність флори і фауни, неймовірної краси корали і тепла, прозора вода, ваблять сюди дайверів з усього світу. Фото надане автором
Червоне море
Одна з головних переваг Єгипту — тепле Червоне море, що входить до переліку найчистіших акваторій у світі. Тут можна милуватися кораловими рифами, спостерігати за життям мешканців підводних глибин, «приборкати» хвилю. Найпопулярніший в українців єгипетський курорт на Червоному морі — Хургада — один зі старіших туристичних центрів країни та справжній рай для любителів дайвінгу та серфінгу. Деякі готелі одночасно пропонують туристам і піщаний пляж, і власний кораловий риф. У місті безліч кафе, барів, крамниць, дискотек та інших місць для розваг. Обов'язково відвідайте музей Червоного моря та міський акваріум. Активним туристам експерти радять вирушити у подорож на верблюдах або квадроциклах.
У єгипетських готелях намагаються довести обслуговування туристів до досконалості, а вишукані страви на шведському столі перевершать кулінарну книгу найзнаменитішого шеф-кухаря. Фото надане автором
Бюджетний відпочинок
Попри різноманітність пропозицій і гідний сервіс, єгипетські курорти можна назвати одними з найбюджетніших у світі. Тому їхати до Єгипту експерти радять всією родиною. Тут створено чудові умови для дорослого та дитячого відпочинку. Більшість готелів в Єгипті працюють за системою all inclusive («все включено»): у вартість туру входить не тільки проживання, але також харчування, напої, а іноді навіть послуги аніматорів. Це відмінна можливість добре відпочити та заощадити на сімейному бюджеті.
Обирайте тур та вирушайте у подорож. Влаштуйте собі та близьким незабутні канікули на сонячному узбережжі!
Олег СТЕПОВИЙ
для «Урядового кур’єра»