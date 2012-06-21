Департамент міграції Міністерства внутрішніх справ Литви оприлюднив показники міграції за перше півріччя 2018 року.
Згідно із статистикою, за останній рік кількість громадян України в Литві збільшилася на 55,4%. Натомість населення Литви зменшується, а кількість іноземців зростає. В основному, в Литву емігрують українці і білоруси.
Станом на 1 липня в Литві проживають 54,4 тисячі іноземців, з яких 15,2 тисяч – українці і 12,3 тисяч росіян, проте громадян Росії за рік зменшилася на 8,3%. На третьому місці – білоруси, яких в Литві 10,4 тисяч.