Українці витрачають на харчі 47,9% сукупних витрат — Інститут аграрної економіки
Частка споживчих сукупних витрат на продукти харчування та безалкогольні напої у структурі сукупних витрат домогосподарств торік склала 47,9%. Це найнижчий показник з 1999 року, зазначив директор Інституту аграрної економіки, академік НААН Юрій Лупенко, коментуючи оприлюднені нещодавно Державною службою статистики дані щодо характеристики домогосподарств в Україні.
За його словами, у 1999 році частка витрат на харчування становила 64,2% сукупних витрат. Протягом наступних 14 років вона постійно зменшувалася, але при цьому перевищувала половину бюджету домогосподарств. У 2013 році частка витрат на харчування становила 50,1%. У 2014 і 2015 роках вона дещо зросла — до 51,9% і 53,1% відповідно. А вже у 2016 році. вперше з 1999 року, склала менше половини витрат (49,8%). У 2017 році досягла історичного мінімуму у 47,9%, зазначив науковець.
Зменшення частки витрат на харчування, пояснив він, відбулося на фоні різкого зростання частки витрат на непродовольчі товари та послуги. Якщо 1999 року їх частка становила 29,5%, у 2010 році збільшилася до 34,9%, то у 2017 році склала більш ніж 2/5 витрат домогосподарств (47,9%).
Серед них найбільшими темпами зростали витрати на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива. За сім років їх частка збільшилася майже удвічі: з 9,2% у 2010 році —до 17% у 2017 році.
Водночас частка витрат на харчування в Україні є значно вищою, ніж в інших країнах, зауважив академік. Зокрема, торік у Румунії вона становила 26,4%, Чехії — 14,7%, Франції — 12,1%, Данії — 10%, Великобританії —7,2%. У США у 2016 році цей показник був на рівні 6,2%, Канаді — 9,3%, Австралії — 9,4%, Японії — 15,7%.
Це свідчить про значне відставання рівня життя населення в Україні від рівня розвинутих країн світу і необхідність прискорення економічного зростання. Тенденції до 2013 року і останніх двох років свідчать про можливості підвищення рівня життя громадян в нашій державі, підсумував Юрій Лупенко.