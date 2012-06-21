Нещодавно в індійській столиці відбувся 29-й Міжнародний благодійний ярмарок. Майже сорок країн репрезентували там свої національні стенди. До створення українського долучилися працівники Посольства нашої країни в Індії та представники тутешньої діаспори.
Серед активних помічників була й Еліна Абакарова з міста Бережани на Тернопіллі. За її словами, наші співвітчизники пропонували розмаїті сувеніри, одяг, українські національні страви. До кожного виробу чи смаколика підготували інформацію англійською мовою. Скажімо, голубці, рогалики із сиром приготувала Іванна Чандана-Місюра з Коломиї, Ангеліна Кудіна із Запорізької області спекла коровай, а Марина Акрам з Полтавщини — торт «Київський», волинянка Наталія Оксенюк подбала про весільні шишки.
На поріг українських осель незабаром завітають Різдво й Новий рік. З цими святами в нашого народу пов’язано чимало добрих традицій. Тож, декоруючи стенд і фотозону на ярмарку в Делі, наші діаспоряни прагнули виготовити із колосся традиційні дідухи, а також представити розмаїті забавки ручної роботи, дерев’яні підсвічники, вишиті рушники, інші вироби.
Та наші українки виявилися не лише добрими господинями, майстринями, а й ще й прекрасними танцівницями. Еліна Абакарова, яка є засновницею школи індійського танцю в Тернополі, підготувала цього разу запальну хореографічну композицію «Гуцулянка» на однойменну пісню народного артиста України Івана Поповича. Всі танцівниці мали власні вишиванки, а от спідниці пошили з місцевих шалей. Іванка Чандара-Місюра, яка походить з Коломиї Івано-Франківської області, зауважила, що візерунки, прикметні для штату Гімачал-Прадеші, майже ідентичні з гуцульськими. Пані Іванка також підготувала для танцюристів головний убір. «Гуцулянку» ми зуміли показати ефектно, — ділиться думками Еліна Абакарова. — Відві дувачі ярмарку були в захопленні, підходили до нас дякували й водночас просили разом сфотографуватися».
З виторгу на доброчинному ярмарку частину коштів українці передадуть медичному центру для малозабезпечених в Нью-Делі, а решту спрямують на лікування українських дітей в Індії.