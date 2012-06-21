У суботу в чеському Пльзені завершується чемпіонат світу з пауерліфтингу. Як завжди успішно виступають на змаганнях найвищого рівня українські спортсмени: здобувають медалі та встановлюють світові рекорди.
Зокрема одна з найтитулованіших пауерліфтерок чотириразова чемпіонка Всесвітніх ігор Лариса Соловйова підтвердила титул найсильнішої в світі. Вона стала кращою в категорії до 63 кг з результатом 607,5 кг. Окрім того, українка стала кращою в жимі лежачи та присіданні, а також здобула «мале срібло» зі станової тяги.
Чемпіоном світової першості став і Андрій Наньєв. Він був кращим у ваговій категорії до 83 кг. За сумою трьох вправ атлет підняв 932,5 кг. Крім того, в активі Наньєва «мале золото» у жимі лежачи і «мале срібло» в присіданні. Рекордсменкою світу в жимі лежачи стала Тетяна Мельник, яка зі 178,5 кг виборола «золото» у ваговій категорії 72 кг. Дмитро Семененко (в.к. 105 кг) — чемпіон світу із сумою 1090 кг та рекордсмен у присяді із результатом 445,5 кг.
А надія вітчизняного пауерліфтингу Олександр Рубець (в.к. 105 кг) посів друге місце та встановив світовий рекорд серед юніорів — 1079,5 у сумі, рекорд Європи серед юніорів у жимі лежачи — 290 кг та юніорський рекорд світу в присяді — 433 кг.