Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
Лише один тиждень у звичному режимі працювали пункти пропуску на українсько-угорському кордоні, що було результатом недавніх домовленостей міністрів закордонних справ двох країн. І вже з 4 липня Угорщина знову обмежила в’їзд на свою територію громадян України: перетин кордону можливий лише у двох пунктах пропуску.
Проте є й інші обмеження. Зокрема, з 4 липня на період епідеміологічної готовності українці можуть їхати транзитом через країну. Відповідно до урядового рішення, для цього можуть бути використані окремо виділені «гуманітарні коридори». Це означає, що за відсутності підозри на захворювання COVID-19 громадяни з України повинні суворо додержуватися маршрутів, перелік яких відомий. Можна використовувати обумовлені траси, місця відпочинку, станції технічного обслуговування. За додержанням цих правил пильно стежить поліція та військові збройних сил Угорщини.
Особи, котрі їдуть транзитом, не можуть з’їжджати з визначеного маршруту і мають використовувати лише визначені пункти пропуску, станції технічного обслуговування та зони відпочинку. Дотримання правил контролює поліція із залученням військових офіцерів.
Українці можуть транзитом прямувати до кордонів із Австрією, Словаччиною, Румунією, Сербією, Хорватією, Словенією і перетинати їх у визначених контрольно-пропускних пунктах. Визначено також 18 автозаправних станцій і місць відпочинку, на яких дозволено зупинятися та заправлятися пальним. Стан здоров’я громадян, зокрема щодо захворювання на COVID-19 не повинен викликати підозри.
Суворо контролюватиметься в’їзд українців і на територію Словаччини. Зокрема, від ранку сьогоднішнього дня в цій країні теж діють суворіші обмеження. Без пред’явлення негативного висновку RT-PCR тестування на COVID-19 в’їзд заборонений. Кордон дозволено перетинати тим, хто має дозвіл проживання в Словаччині, а також їхнім близьким родичам. Зможуть перетнути українсько-словацький кордон також ті, хто їде транзитом до країн Євросоюзу, де мають дозвіл на проживання. Поряд із цим, дозволено в’їзд тим, хто супроводжує учнів або студентів на навчання, однак не більше ніж одній особі.