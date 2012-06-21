Уряд планує активно розвивати ініціативи з підтримки народжуваності та материнства в Україні, наголосив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, коментуючи виконання урядової ініціативи надання «пакунка малюка» батькам новонароджених.
Ініціатива «Пакунок малюка» розпочалась як великий соціальний проект у вересні 2018 року в межах державної програми створення сприятливих умов для розвитку дитини, забезпечення рівного розвитку для дітей, зміцнення інституту сім’ї та формування системи відповідального батьківства. Це новий формат безповоротної допомоги від держави незалежно від регіону проживання чи рівня матеріальної забезпеченості для кожного новонародженого. Отримання пакунка не впливає на отримання грошової виплати. Ініціатива — пілотний проект. Саме тому наповнення пакунка можуть переглядати з огляду на побажання батьків.
«Головна ідея полягає в тому, щоб підтримати народжуваність в Україні. Українців має ставати більше. Але для цього слід створити належні умови — підтримку материнства. Тож розвиватимемо ці ініціативи й надалі, — запевнив Володимир Гройсман. — Будемо продовжувати робити все, щоб підтримувати народжуваність в Україні».
До кінця року кількість подарованих «пакунків малюка» становитиме не менш як 100 тисяч. Глава уряду звернувся до місцевих органів влади з проханням координувати роботу й забезпечити виконання ініціативи на місцях. Він нагадав, що із січня наступного року впроваджуватимуть програму державної підтримки сімей з дітьми «Муніципальна няня». За планом, держава відшкодовуватиме батькам частину коштів за оплату праці няні. Так батьки зможуть працювати й мати послугу з догляду за дитиною, а няні — офіційне працевлаштування.
Від вересня цього року, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, «пакунок малюка» отримали 71 870 дітей, що становить майже 99% загальної кількості народжених у цей період. У Києві їх отримали понад 6,6 тисячі дітей. «Пакунок малюка» — це дитячий набір із 25 необхідних товарів, зокрема підгузків, засобів догляду, дитячої косметики, одягу.