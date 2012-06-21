Концесійні дороги сприятимуть розвитку національної економіки. «Нам потрібно якомога швидше з’єднати українців сучасними дорогами і забезпечити бізнесу надійне автодорожнє сполучення. Найоптимальнішим варіантом може бути залучення інвестицій у дорожню галузь через розвиток державно-приватного партнерства», — наголосив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час зустрічі з головою Глобального інфраструктурного фонду Джейсоном Лу.
Фахівці Світового банку розробляють на запит Мінінфраструктури модель програми для пілотного проєкту концесій на будівництво та експлуатацію автодоріг. Мета — надання підтримки міністерству й Укравтодору у вивченні варіантів залучення приватного сектору до робіт з поліпшення мережі автошляхів, послуг з їх технічного обслуговування та експлуатації. Передбачено розроблення моделі програми модернізації, а згодом і технічного обслуговування стратегічної й міжнародної мережі автодоріг, повідомляє Мінінфраструктури.
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