Станом на 1 грудня 2017 року в Україні нараховувалося 42,4 мільйона мешканців. При цьому постійне населення – 42,2 мільйона осіб. Такі дані оприлюднила Державна служба статистики.
Кількість мешканців вказана без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя.
Найбільше осіб мешкає у Донецькій та Дніпропетровській областях – 4,2 та 3,2 мільйона осіб відповідно, а також у Києві – 2,9 мільйона мешканців.
Найменше – у Чернівецькій та Кіровоградській областях – 906 та 957 тисяч осіб відповідно.
Чисельність населення (за оцінкою) на 1 грудня 2017 року.
Оцінки чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.
У Державній службі статистики зазначили, що дані можуть бути уточнені.