«Ми працюємо на упередження. Всі превентивні заходи, які вживає уряд, спрямовано на гарантування безпеки та здоров'я українців. Щоб Україна спокійно і виважено пройшла незвичний і складний спалах коронавірусу», – наголосив під час брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко. І закликав українців з розумінням поставитися до незручностей і дотримуватися встановлених правил для своєї ж безпеки.
«Залишайтеся вдома, без потреби не виходьте на вулиці, за можливості працюйте дистанційно, за найменшого натяку на хворобу інформуйте лікарів, самоізолюйтеся. Головний захист від зараження коронавірусною інфекцією – дотримання особистих правил гігієни, мінімізація контактів і дотримання дистанції один від одного», – підкреслив він.
Саме тому уряд обмежив пасажирські перевезення, закрив метрополітени (з 17 березня припинили роботу метрополітени: у Києві з 23:00, Дніпрі з 15:00, Харкові з 20:00), громадські заклади, заборонив масові зібрання. Серед заходів щодо запобігання коронавірусу відповідно до рішення уряду, Укрпошта, окрім пенсій та соціальних допомог, доставлятиме громадянам і медичні засоби у разі потреби.
З 18 березня о 12:00 припинилися всі залізничні, авіаційні, автобусні міжміські та міжобласні перевезення. Як поінформував міністр інфраструктури Владислав Криклій, Мінінфраструктури в координації з МЗС та Укрзалізницею працює над можливістю вивезення українців із-за кордону не лише авіаційним, а й залізничним сполученням, зокрема з Німеччини, Чехії, Польщі.
«Закликаю авіаперевізників дотримуватися виконання Чиказької конвенції та не скасовувати рейси, якщо є вже продані квитки, тим більше не спекулювати на ситуації та не підвищувати вартість перельотів. Якщо ви продали квитки, то маєте вивозити пасажирів. Ми в будь-якому разі їх повернемо, але якщо ми повертатимемо їх за свій рахунок, то звертатимемося з позовними заявами щодо компенсацій», – цитує слова Владислава Криклія департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.
Міністр нагадав, що уряд ухвалив важливе рішення щодо встановлення граничних тарифів на послуги з авіаційних перевезень задля повернення українських громадян додому. І повідомив, що вся інформація щодо перевезень постійно оновлюватиметься на сайті Мінінфраструктури.
Тримати зв'язок з посольствами чи консульствами країни перебування, або зареєструватися в системі «ДРУГ» закликав громадян за кордоном заступник міністра закордонних справ Єгор Божок. Він пообіцяв, що українців, які опинилися на карантині у Єгипті, повернуть після його завершення. Отож робота триває, всі сили спрямовано на те, щоб не залишити поза увагою жодного громадянина України.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»