Пацієнти, які мають прояви грипу, гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, або гострого респіраторного захворювання, можуть відкрити електронний лікарняний у дистанційному режимі. Міністерство розробило та видало наказ від 04.02.2022 № 233 «Про особливості формування медичних висновків в окремих випадках», який пройшов державну реєстрацію в Міністерстві юстиції. Таке рішення пов’язане з необхідністю безперервно надавати медичну допомогу та зменшити навантаження на лікарів. По це повідомляє Урядовий портал.

«Ні для кого не секрет, що пандемія позначилась на медичній системі. Якщо порівнювати «допандемійні» часи, то зараз навантаження на усіх лікарів збільшено в рази. Щоб хоча б якось зняти частину навантаження з медиків, ми вирішили зменшити час прийому на відкриття медичного висновку про тимчасову непрацездатність для людей, які мають симптоми, як під час COVID-19», – пояснила деталі рішення заступник Міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.

Тобто в разі наявності симптомів гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, грипу або гострої респіраторної інфекції пацієнт може зателефонувати до свого лікаря й отримати від нього рекомендації щодо лікування.

За результатами такої консультації лікар може сформувати медичний висновок про тимчасову непрацездатність (МВТН) на період до 5 днів, який є основою для відкриття електронного лікарняного. Якщо хвороба триватиме довше, пацієнт має звернутися до лікаря на особистий огляд для подовження строку своєї непрацездатності шляхом створення нового МВТН у межах цього випадку.