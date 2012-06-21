Український бариста Слава Бабич виграв чемпіонат світу із заварювання кави у турці, який проходив 19-20 лютого у Дубаї.
За перемогу в чемпіонаті боролися представники семи країн. До фіналу увійшли чотири учасники з ОАЕ, Туреччини, Росії та України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє українське відділення SCA – організації, яка проводить кавові змагання, інформує Економічні відомості, новини.
Під час змагань учасники готували два види напою: класичну каву в джезві та авторський напій на її основі.
«Вперше в історії української кави у нас є чемпіон світу з приготування кави у джезві! Вітаємо тебе, Slava Babych, з упевненою перемогою – ти чемпіон світу. Неси це звання гордо – ти його заслужив довгою і тяжкою працею. Нехай твоя кава буде завжди смачною, а робота радісною!” – написали представники SCA в Україні.