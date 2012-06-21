Кабінет Міністрів України налаштований на впровадження реформ, які слугуватимуть важливою передумовою для економічної стабільності та розвитку. Тому новопризначений уряд продовжуватиме співпрацю з Міжнародним валютним фондом. На цьому Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив під час телефонної розмови з головою місії МВФ в Україні Роном ван Роденом. «Першочерговим пріоритетом залишається започаткування програми розширеного фінансування Міжнародного валютного фонду особливо для підтримки структурних реформ, макроекономічної та фінансової стабільності в країні. Нова програма розширеного фінансування МВФ — вкрай важлива на даному етапі розвитку країни», — цитує слова Дениса Шмигаля департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів. Очільник уряду підкреслив важливість всебічної підтримки, яку надає МВФ Україні.
Під час розмови сторони обговорили подальші пріоритетні кроки в межах двостороннього партнерства. Участь у розмові взяли міністр фінансів Ігор Уманський та міністр юстиції Денис Малюська.