Круглий стіл «Співробітництво Україна—НАТО та заходи, які здійснюють органи державної влади у сфері євроінтеграції України» відбувся у Державному комітеті телебачення і радіомовлення. На заході висловлювали думки директор ГО «Інститут Євроатлантичного співробітництва» Борис Тарасюк, президент Ліги «Україна — НАТО» Сергій Джердж, представники центральних органів виконавчої влади, Центру інформації і документації НАТО в Україні.
Учасники круглого столу здебільшого говорили про завдання міністерств і відомств щодо виконання державних програм з євроінтеграції та співпраці України з НАТО. На їхню думку, слід інформувати громадськість, щоб підвищити рівень підтримки державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції. У цьому контексті наводили результати останнього опитування Київського міжнародного інституту соціології, згідно з якими вступ до ЄС підтримують 57% українців. Зростає й кількість громадян, готових проголосувати за вступ до НАТО. Таке рішення підтримують 62% учасників соціологічних опитувань.
«Якби Україна свого часу мала План дій щодо членства в НАТО, то це могло б запобігти здійсненню Росією збройної агресії проти неї у 2014 році», — вважає директор громадської організації «Інститут Євроатлантичного співробітництва» Борис Тарасюк. На його думку, лише входження України у єдиний простір колективної безпеки може надати їй гарантії безпеки та змусить Росію дати Україні спокій. Дипломат зазначив, що вступ до НАТО — «це не вступ Збройних сил до НАТО, це вступ усієї країни». «Країна повинна відповідати стандартам, ці стандарти приблизно такі самі, як Копенгагенські критерії щодо членства в ЄС», — наголосив колишній керівник МЗС.
Сторони дійшли згоди, що для успішного здійснення курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію треба докласти чимало зусиль і виконавчій, і законодавчій гілкам влади, і громадянському суспільству.
Катерина ЦАРЬОВА
для «Урядового кур’єра»