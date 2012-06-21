Про це в інтерв’ю газеті «Урядовий кур’єр» розповів директор Національного інституту стратегічних досліджень Володимир Горбулін.
На запитання кореспондента «Урядового кур’єра» про американсько-українські відносини Володимир Горбулін відповів так:
«Економізація політичної взаємодії між США і Україною справді стає трендом, але, попри те, що не вважаю себе фахівцем у галузі економіки, я б розглядав цей процес з точки зору саме економічних інтересів обох країн. Переконаний, що Україні потрібна економічна взаємодія зі США у таких галузях, як атомно-промисловий комплекс, енергетика, постачання зі США скрапленого газу. Але вкрай потрібно розвивати спільне виробництво зброї (не порушуючи норм міжнародного законодавства), докласти всіх зусиль, щоб США було цікавіше виробляти будь-що з нами разом, а не лише продавати. Нам конче потрібно створити гравітаційне поле для інвестування, а не лише торгівлі».
Володимир Горбулін висловив також свою точку зору щодо реформ в Україні:
«Сказати про те, чого не робити, завжди легше, ніж що робити, але важливіше не просто сказати, а й це зробити. По-перше, я переконаний, що уламки олігархічно-кланової системи не можуть бути міцним фундаментом. Та й про уламки ще говорити зарано. По-друге, чого не треба робити — це імітувати реформи. Вони мають бути рішучими, дієвими і зрозумілими. І по-третє, то недалеке минуле мало багатьох навчити, що не лише амбіції мають бути європейськими, а і вчинки. Коли це усвідомить кожен громадянин України, тоді й станеться рукотворне національне диво, правова європейська держава.