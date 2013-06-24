Міністерство соціальної політики України визначає пріоритетним завданням створення середовища рівних можливостей для кожного та кожної. Забезпечити умови для незалежного проживання осіб з інвалідністю та осіб старшого віку в територіальних громадах з необхідним доглядом та підтримкою допомагає соціальна послуга підтриманого проживання. Вона дозволяє людям будувати власне життя та мати доступ до можливостей, незалежно від життєвих обставин. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Послуга підтриманого проживання – це комплекс заходів – від надання квартири чи будинку для проживання до підтримки навичок самообслуговування, допомоги у веденні господарства, навчанні та медичному патронажі.

Наразі пілотуються різні моделі підтриманого проживання людей старшого віку та осіб з інвалідністю у Львівській, Київській, Чернівецькій, Вінницькій областях та в Києві. Загалом відкрито вже близько 20 будинків та квартир, де люди вже отримують цю послугу.

«Реалізуючи послугу підтриманого проживання, ми створюємо альтернативу інституційному догляду у закладах, де люди позбавлені можливості вибору, інтеграції в громаду, розвитку, шансів на працевлаштування та загалом гідне життя. Завдяки підтриманому проживанню люди з інвалідністю отримують можливість жити не ізольовано в інтернатах, а в громаді, в невеликих зручних будинках чи квартирах, з необхідною підтримкою соціального працівника. Це дає їм можливість відчувати піклування, та водночас — можливість взаємодіяти із сусідами, працювати, користуватись послугами, бути включеними в суспільство», – зазначила Оксана Жолнович.

Зазначимо, що у Львівській області послугу надають чотири будинки підтриманого проживання, де проживає 30 осіб з ментальною інвалідністю, раніше 12 з них вимушені були жити в психоневрологічних інтернатах. Також функціонує дві квартири підтриманого проживання, де проживає 8 осіб. У Київській області працює два будинки підтриманого проживання, де проживає 15 людей. У Києві працює дві транзитні / навчальні квартири, де проживають та проходять навчання 6 людей. У Вінницькій області – один будинок підтриманого проживання, у якому проживає до 11 людей. У Чернівецькій області створено будинок підтриманого проживання для 8 людей та дві квартири підтриманого проживання для трьох осіб.

Крім того, у 2025 році до пілотування послуги підтриманого проживання залучено Волинську область, у якій створюється 5 будинків підтриманого проживання, а також Кіровоградську та Тернопільські області, де наразі тривають роботи зі створення спеціалізованих житлових будинків для осіб з інвалідністю та осіб старшого віку.

Зазначимо, що у 2025 році на реалізацію експериментального проекту надання соціальних послуг підтриманого проживання та стаціонарного догляду для внутрішньо переміщених осіб похилого віку, осіб з інвалідністю з державного бюджету виділено майже 367 млн грн. Наразі до проекту вже доєдналося 19 надавачів соціальних послуг, укладено договорів на надання соціальних послуг із 140 людьми, які потребують відповідної підтримки, робота в цьому напрямку триває постійно.

Для того, щоб послуга підтриманого проживання надавалася на належному рівні, Мінсоцполітики приділяє значну увагу підготовці та навчанню фахівців. Так, організовано та масштабовано навчальні тренінги „Школа підтриманого проживання”. У 2024 році свої знання удосконалило понад 400 людей, а в 2025 тривають навчання для 50 працівників органів місцевого самоврядування Миколаївської, Дніпропетровської областей. Також розпочато підготовку 50 тренерів центрів соціальних служб обласних адміністрацій (а також Київської МВА) для подальшої організації навчань.