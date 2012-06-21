Відомий флорист, декоратор і співорганізатор кількох одеських фестивалів Віолетта  Велієва викликала справжній фурор на цьогорічному Венеціанському фестивалі. Її вбрання  увійшло до ТОП-10 найкращих образів за версією авторитетного італійського видання Corriere.

Такою має бути жінка-таємниця… Фото з сайту UaPost.ua

Для свого виходу одеситка спершу обрала  за основу взятий напрокат  в Одеському академічному  театрі музичної комедії імені М. Водяного костюм, створений для спектаклю «Мишоловка», а вже потім доповнила його власноруч. За словами Віолетти Велієвої, створений нею образ вийшов королівським і загадковим.

«Як гадаєте, скільки часу в мене зайняв підбір костюма? Хвилин сім. І це теж окрема тема. Скільки разів за день я сказала спасибі костюмерові театру, яка запропонувала мені цю накидку, яку можна було надіти зверху будь-чого, тому що було і холодно, і дощило. А ось шапочку-корону вибрала я... Мене надихнув головний убір із дзеркальними вставками. Гадала,  вони як дзеркала відображатимуть Венецію, а їхні  ромбовидні силуети нагадували візерунок Арлекіно. Маску розписувала сама, доповнювала боа й рукавичками. Костюм мав неймовірний успіх», — поділилася одеситка емоціями. 

За її словами, з нею постійно фотографувалися  й розкланювалися найстатусніші  венеціанські маски. 

Нині, коли вбрання повернулося в костюмерну, Віолетта Велієва знову живе фестивальним майбутнім Одеси. Адже  полуниці, кавуни, яблука та море — справжні джерела натхнення.

А щодо Венеціанського карнавалу, то цьогоріч він пройшов під гаслом «Творчість: місто грає», а тривав з 27 січня  до 13 лютого. 

Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»