Відомий флорист, декоратор і співорганізатор кількох одеських фестивалів Віолетта Велієва викликала справжній фурор на цьогорічному Венеціанському фестивалі. Її вбрання увійшло до ТОП-10 найкращих образів за версією авторитетного італійського видання Corriere.
Для свого виходу одеситка спершу обрала за основу взятий напрокат в Одеському академічному театрі музичної комедії імені М. Водяного костюм, створений для спектаклю «Мишоловка», а вже потім доповнила його власноруч. За словами Віолетти Велієвої, створений нею образ вийшов королівським і загадковим.
«Як гадаєте, скільки часу в мене зайняв підбір костюма? Хвилин сім. І це теж окрема тема. Скільки разів за день я сказала спасибі костюмерові театру, яка запропонувала мені цю накидку, яку можна було надіти зверху будь-чого, тому що було і холодно, і дощило. А ось шапочку-корону вибрала я... Мене надихнув головний убір із дзеркальними вставками. Гадала, вони як дзеркала відображатимуть Венецію, а їхні ромбовидні силуети нагадували візерунок Арлекіно. Маску розписувала сама, доповнювала боа й рукавичками. Костюм мав неймовірний успіх», — поділилася одеситка емоціями.
За її словами, з нею постійно фотографувалися й розкланювалися найстатусніші венеціанські маски.
Нині, коли вбрання повернулося в костюмерну, Віолетта Велієва знову живе фестивальним майбутнім Одеси. Адже полуниці, кавуни, яблука та море — справжні джерела натхнення.
А щодо Венеціанського карнавалу, то цьогоріч він пройшов під гаслом «Творчість: місто грає», а тривав з 27 січня до 13 лютого.
Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»