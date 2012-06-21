Українські військові успішно випробували протитанковий ракетний комплекс «Скіф».
Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов.
За словами Турчинова, випробування протитанкового ракетного комплексу «Скіф» проходили в різних кліматичних умовах, і в Україні, і за кордоном, в тому числі в пустелі з її надвисокими температурами.
Секретар РНБО зазначив, видатні характеристики нової зброї.
Відомо, що ПТРК здатний вражати цілі на відстані до 5,5 кілометрів і пробивати броню товщиною до одного метра.
Фоторепортаж з ХIV Міжнародна спеціалізована виставка "Зброя та безпека-2017".