У Черкасах з’явився пам’ятник засновникові Української автокефальної православної церкви митрополиту Василеві Липківському. Участь в урочистостях взяв Президент Петро Порошенко, який перебував в області з робочою поїздкою. Як і мріяв колись засновник УАПЦ, помісна Православна церква України постала серед рівних інших православних церков. І своє завдання глава держави вбачає в тому, щоб зберегти релігійний мир і забезпечити виключно мирний процес переходу парафій від московського підпорядкування до ПЦУ.
«Хочу наголосити, що провокації з боку Москви щодо автокефалії Української церкви були і, на жаль, тривають дотепер. Мета ворога, навпаки, створити конфлікти навколо переходу, протиставити одну громаду іншій, знову випробувати на міцність нашу єдність, — цитує УНІАН слова Петра Порошенка. — Дуже вони чекали, що хтось нарешті почне захоплювати Києво-Печерську лавру. Ні, ми йдемо з любов’ю та миром. Вони дуже чекали, що хтось нарешті, якісь націоналісти почнуть захоплювати храми, — не дочекаються. Ми вже добре вивчили уроки».
Пам’ятник митрополиту нагадує про великий задум, який виник у часи української революції. Тоді і уряд гетьмана України Скоропадського, і Директорія розпочали боротьбу за надання українській церкві автокефалії. Але через внутрішні чвари, через взаємопоборювання політиків цього не сталося.
«Василь Липківський боровся навіть у найважчій ситуації. Він з однодумцями 14 жовтня 1921 року у Святій Софії Київській скликав перший Всеукраїнський Церковний Собор, який підтвердив постанову Всеукраїнської православної церковної ради про автокефалію. Москва не пробачила митрополиту Василеві його зусиль, державницької, проукраїнської позиції, богослужіння українською мовою, і сімдесятитрирічного Владику 27 листопада 1937 року було розстріляно і поховано в безіменній могилі», — підсумував Петро Порошенко.