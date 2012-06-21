Ікряна ферма Bester, що в Київській області, почала експортувати продукцію до Європи.
«У нас ікра справжня, з усіма необхідними вітамінами та мікроелементами. Тому вона має попит у Європі», – повідомив власник ферми Антон Яременко. Власник також розповів, що продукцію його господарство реалізує через інтернет і супермаркети. Водночас вартість продукції значно нижча від імпортної.
ДОВІДКА «УК»
За 10 місяців 2017 року Україна наростила експорт фасованої ікри. За цей період експорт ікри в банках з України зріс на 25% – до 64,8 тонн. Виручка від експорту становила 1,3 мільйона доларів, що на 21,6% більше, ніж за аналогічний період 2016 року.
Найбільшим покупцем української ікри став Ізраїль, притому що 2016 року постачання до цієї країни не було. Так, за 10 місяців 2017 року ізраїльтяни купили ікри на 284 тисячі доларів. Також українські виробники почали експорт чорної ікри до США – за 10 минулого року відправлено ікри на 29 тисяч доларів.