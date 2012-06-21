Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Коли спалах коронавірусної інфекції COVID-19 змусив країни запровадити карантин, Світова координаційна освітньо-виховна рада Світового конгресу українців та Національна українська освітня рада при Конгресі українців Канади організували серію вебінарів. До такого формату навчання долучилися півтори сотні співвітчизників з 14 країн світу — від Аргентини та Узбекистану й до Австралії та Японії.
Про це поінформувала у соцмережах Оксана Левицька, голова Світової координаційної освітньо-виховної ради СКУ. І додала, що ведучі працюють на волонтерських засадах. Уже незабаром анонсуватимуть нову серію вебінарів у партнерстві з Міжнародним інститутом освіти, культури та зв’язків з діаспорою.
Разом з цим днями оголосили й всесвітній конкурс для вчителів та науковців «Найкращий дистанційний урок». Це творче освітнє змагання організовують, аби завдяки дистанційним урокам допомогти дітям закордонних українських шкіл здобути знання з української мови, літератури, історії, географії та культури. За умовами конкурсу, до 15 травня від учителів і науковців різних галузей прийматимуть розроблений комплексний дистанційний урок для учнів шкіл української діаспори. Найкращі з них у кожній категорії визначать 1 червня. На переможців, звісно, чекає нагорода — 100 доларів США.