13-річна українка Анастасія Архипова завоювала срібну медаль на турнірі з фігурного катання в Таллінні. Про це повідомляє прес-служба Федерація фігурного катання України.
Загальна сума набраних Архипової балів склала 173.75 на міжнародному турнірі Tallinn Trophy.
«Учениця Марини Амірханової, яка виступала в юніорському сегменті турніру, показала впевнений і якісний прокат, як короткої, так і довільної програм, прекрасно впоравшись з усіма ключовими елементами. Її виступ на Tallinn Trophy став для неї рекордним –фігуристка перевершила практично всі свої показники, досягнуті на попередніх турнірах», –наголошується в повідомленні Спорт-онлайн.