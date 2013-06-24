У період, коли українці щодня виборюють свою свободу на фронті, утвердження української національної та громадянської ідентичності набуває особливого значення. Саме цій темі було присвячено всеукраїнський тренінг, що пройшов на базі Олімпійського навчально-спортивного центру «Конча-Заспа».

У заході взяли участь понад 100 спортсменів із семи національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту. Протягом насиченого дня обговорювали, що означає бути українцем у сучасному світі, чому національна ідентичність є основою згуртованості та як саме спорт слугує потужним інструментом культурної дипломатії.

«У боротьбі за нашу незалежність, за наше право називатись українцями та українками, жити у вільній демократичній державі загинуло 596 спортсменів і тренерів. Спорт, як і багато інших галузей, не може бути поза політикою, коли йдеться про боротьбу проти російської агресії. Спортсмени країн-убивць, країн-агресорів, які відкрито закликають до війни, знищення мирного населення, насилля, мають бути ізольовані від будь-яких міжнародних змагань», — звернулася до учасників в.о. начальника управління утвердження української національної та громадянської ідентичності Наталія Гонтаренко.

Лекційний блок тренінгу провели ректор Університету Григорія Сковороди в Переяславі Віталій Коцур та кандидатка історичних наук Леся Коцур. Разом аналізували витоки українських цінностей, феномен спорту як інструменту публічної дипломатії та важливість активної громадянської позиції у часи війни. Після теоретичної частини спортсмени долучилися до командної патріотичної гри Mind games. У форматі вікторини учасники поглиблювали знання з історії України, державотворення, традицій та громадянської освіти, працюючи в командах і зміцнюючи командний дух, повідомляє Мінмолодьспорту.