У межах проекту «Схід читає» літературна команда на чолі з Іваном Андрусяком, Сергієм Жаданом, Андрієм Курковим, Євгеном Положієм і Тетяною Стус три місяці мандруватиме Донбасом.
«Багато бібліотек, з якими товаришуємо, давно перетворилися на центри культурного життя. Наприклад, у бібліотеці в моєму рідному Старобільську стає дедалі більше читачів, і ми хочемо підтримати це», — зазначив Сергій Жадан на зустрічі у Сватівській центральній районній бібліотеці ім. Т. Полякова.
Тільки у Сватовому учасники проекту передали районній та одній зі шкільних бібліотек півтисячі примірників новинок української літератури.
За словами Сергія Жадана, у планах команди — проїхати 15 міст Донецької та Луганської областей і відвідати три десятки бібліотек.
Завдяки проекту «Схід читає» бібліотеки постійно отримують необхідні примірники видань нової української літератури. Це сучасні книжки українських авторів (зокрема дитячих письменників), а також українські переклади іноземних. Та набагато важливіше, що жителі сходу мають змогу поспілкуватися наживо. Це неодмінно сприятиме популяризації української літератури, культурних і освітніх центрів та зміцненню єдиного культурного простору країни.
Андрій Курков, єдиний письменник пострадянського простору, чиї книжки увійшли до топ-10 європейських бестселерів, каже, що на участь у цьому проекті погодився одразу: «Так сталося, що частина країни жила, використовуючи українські гривні, українські закони і в межах країни, але в іншому культурному й інформаційному просторі. Треба сюди привозити і культуру, й ідеї, і теми для дискусій та думок. Це стосується не тільки Донбасу».
У середині березня письменники планують зустрітися з жителями Сєверодонецька, Лисичанська, Золотого, Гірського, Попасної. Проект благодійного фонду Сергія Жадана реалізують у партнерстві з Українським інститутом книги за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»