Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Ранні зернові та зернобобові культури зібрано на площі 335 тисяч га на підконтрольній території області. За оперативними даними валовий збір ранніх зернових та зернобобових культур склав 956 тисяч тонн, середня врожайність – 28,5 ц/га. Через велику посуху в період цвітіння та наливу колосу отримані показники трохи нижчі минулорічних. Про це на брифінгу для ЗМІ повідомила директор обласного департаменту агропромислового розвитку Лариса Бичкова.
За її словами, у зборі врожаю ранніх зернових і зернобобових 2018 року було задіяне 1002 зернозбиральні комбайни, 490 тракторів і 516 жниварок.
Попереду ще збирання пізніх сільгоспкультур, серед яких кукурудза, сорго, гречка, просо, соняшник та гірчиця.
«Щодо сівби озимих під урожай 2019 року, то згідно зі зведеним планом розвитку АПК планується посіяти 256 тисяч га озимих зернових культур»,– каже Лариса Бичкова.