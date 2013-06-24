23 травня, у межах другого Ministerial Social Policy Summit, делегація з понад 20 представників європейських держав відвідала Центр життєстійкості у Львові — простір, відкритий у партнерстві з ЮНІСЕФ. Візит став можливістю для міжнародної делегації побачити, як Україна впроваджує послугу з формування життєстійкості для підтримки людей в умовах війни. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Гості ознайомилися з тим, як виглядає на практиці система підтримки, орієнтована на родину. У цей день у Центрі паралельно відбувалися два заходи: емоційно-пізнавальне заняття для дітей та терапія для батьків. Такий формат — частина підходу до соціальних послуг, що передбачає системну роботу з усією родиною.

«Центр життєстійкості — це місце, де фахівці допомагають людям відновлювати психоемоційний стан і формувати кола дружньої взаємопідтримки. Ще одне важливе завдання просторів — допомога батькам у вихованні дітей, у налагодженні взаєморозуміння з ними. А для дітей — створення безпечного простору, де вони можуть вільно виражати свої емоції. Третій напрямок — координація волонтерських ініціатив для реагування на потреби громади», — зазначила Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

Вона наголосила: стійкість не виникає сама собою — її формують спеціалісти поруч із людиною, яка потребує опори.

Львівський Центр життєстійкості — один із 218 таких просторів по всій Україні. Тут відбуваються групи взаємопідтримки, тренінги «Самодопомога Плюс» і «Батьківство без стресу», індивідуальні консультації психологів, активності для дітей і дорослих, а також діють програми для ветеранів, ВПО та людей з інвалідністю.

«У Центрі життєстійкості діти й батьки, які пережили втрати, переїзди та стрес, знаходять простір для відновлення. У цьому безпечному середовищі вони можуть отримати всебічну підтримку та соціальні послуги. ЮНІСЕФ підтримує цю модель, адже вона ставить родину в центр ухвалення рішень, прокладаючи шлях до більш згуртованого суспільства та стійкого майбутнього», — зазначив Голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде.

Міністри поспілкувалися з відвідувачами Центру, дізналися більше про їхні життєві обставини та запити. Серед присутніх — батьки, які самостійно виховують дітей, багатодітні мами та ті, хто шукає сили, щоб повернутися до повсякденного життя.

Простір працює за адресою: м. Львів, вул. Наукова, 59-61.

Такі осередки відкриті для всіх — незалежно від віку, статі, статусу чи життєвої історії. Вони приймають дітей, людей похилого віку, ветеранів, ВПО, осіб з інвалідністю. Тут кожен може отримати безоплатну психосоціальну підтримку, консультації соціального працівника чи долучитися до групових занять.

Центри життєстійкості — проект Міністерства соціальної політики, який є частиною Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» Першої леді Олени Зеленської. Ініціатива, у межах якої облаштували Центр Життєстійкості, реалізується Львівським міським центром соціальних послуг і реабілітації «Джерело» спільно з ЮНІСЕФ, за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини (BMZ), через державний банк розвитку KfW в рамках національної програми ЮНІСЕФ «Кращий догляд для кожної дитини».