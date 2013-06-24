2022 року рівень вживання російської мови серед українців знизився майже на 10% порівняно з 2021-м. Про це повідомив аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» Тарас Тарасюк, презентуючи підсумки загальнонаціонального опитування в Укрінформі.
«Мовна ситуація в Україні істотно змінилася. Якщо порівнюватимемо з 2021 роком, то показник вживання української мови вдома становив 64%, а 2022-го він становив 71%. Рівень вживання російської мови знизився на майже 10%», — сказав він.
Згідно з опитуванням, у містах півдня та сходу російська мова повсякденного спілкування досі поширена, а жителі селищ і сіл здебільшого українськомовні.
Також зросла частка громадян, які вважають українську мову рідною. Якщо 2021-го частка населення, котра вважала українську мову рідною, становила 77%, то за рік вона зросла до 87%. Українська мовна ідентичність переважає в усіх регіонах України.
Дослідження провів Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова за підтримки програми MATRA із 13 по 21 грудня 2022 року.