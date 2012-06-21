Українська шахістка Анна Музичук стала чемпіонкою Європи зі швидких шахів, ідеться в повідомленні Європейського шахового союзу в соціальній мережі Facebook.
А.Музичук отримала 9 очок з 11 на Європейському чемпіонаті зі швидких і блискавичних шахів.
Друге місце посіла російська шахістка Катерина Лагно, яка до 2014 року виступала за Україну, третє - росіянка Олександра Горячкіна.
А.Музичук — українська шахістка, міжнародний гросмейстер (2012). Чемпіонка світу (2010) серед дівчат до 20 років. Чемпіонка світу з бліцу серед жінок 2014 року. Бронзовий призер особистого чемпіонату Європи (2012). 2-ге місце на етапі Гран-прі ФІДЕ в Казані (2012). У складі жіночої збірної України завоювала 3-тє місце на шаховій Олімпіаді 2014 року.