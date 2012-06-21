На адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Кримом відбулися урочистості, присвячені відновленню українського мовлення на цій території. В заходах з відкриття телевізійної вежі взяли участь міністр інформаційної політики Юрій Стець, міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш, голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко, член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський, народний депутат України Рефат Чубаров, директор ТОВ «Телемережі України» Петро Семерей та голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв.
Отже, чотири ліцензійні радіоканали розпочали мовлення з вежі, розташованої у селі Чонгар Генічеського району. Тож жителі Кримського півострова, а також південних районів Херсонщини отримують радіосигнал національного мовника. Це «Українське радіо» на частоті 100,7 МГц, радіо «ТК «Атлант-СВ» — 101,4 МГц, «Радіо Крим. Реалії» — 105,9 МГц та радіо «Херсон FM» місцевої ТРО «Софія» — 107,8 МГц. Представникам «Радіо Крим. Реалії» та «Херсон FM» голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко вручив ліцензії, які діятимуть до 2024 року.
Завершення будівництва вежі в с. Чонгар відбулося в результаті реалізації першого етапу Стратегії розвитку телерадіомовлення в Херсонській області та організації мовлення на територію Криму на 2016—2017 роки. Почують українські національні та регіональні радіоканали понад 150 тисяч жителів Херсонщини, які проживають на території Каланчацького, Чаплинського, Новотроїцького, Генічеського районів, та майже 550 тисяч жителів Кримського півострова.