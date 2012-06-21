У ніч з четверга на п’ятницю перша ракетка України і четвертий номер світової класифікації Еліна Світоліна взяла гору над співвітчизницею Мартою Костюк у третьому раунді Відкритого чемпіонату Австралії-2018 з тенісу. Українське дербі, яке проходило на головному корті Australian Open — Rod Laver Arena — завершилося з рахунком 6:2, 6:2 на користь досвідченішої і старшої. Матч тривав рівно годину. В активі Еліни п’ять ейсів, на рахунку Марти дев’ять подвійних помилок.
Попри це юна українка заслужила чимало добрих слів. Схвально відгукнулася про п’ятнадцятирічну суперницю і двадцятитрирічна Світоліна, для якої вихід до четвертого раунду змагань також став особистим досягненням.
«Марта виконала відмінну роботу. Виграти один матч в кваліфікації — це добре, два матчі — чудово, три матчі — щось неймовірне. До речі, вона обіграла двох тенісисток, які грають на хорошому рівні. Гадаю, вона запам’ятає це назавжди», — переконана Еліна.
Сам матч переможниця назвала особливим моментом для обох. «Марта сказала, що це був безкоштовний урок? Це дорогий урок, адже ми граємо за призові», — посміхнулася Еліна та всерйоз додала, що у Костюк класна команда та велике майбутнє. А працювати на корті й поза ним обом не звикати.
Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»