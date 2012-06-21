Українські розробники створили лампочку з магнітним адаптером. Її не потрібно вкручувати — вона одним рухом сама «одягається» в патрон.
Щоб запустити пристрій у масове виробництво, інженери презентували проект "Magbulb" на онлайн-платформі для збору коштів "Kickstarter".
За дві години українцям перерахували потрібну суму — три тисячі доларів. На момент написання матеріалу інвестування у лампочку на магніті становило понад 10 тисяч доларів.
Лампочка працює в такий спосіб: на неї та в патрон вкручуються магнітні адаптери. Вони роблять можливим швидке приєднання лампочки однією рукою.
«2016 року Американський центр контролю та профілактики захворювань зафіксував понад 200 тисяч випадків травмувань людей на сходах. Серед них — 5% призводило смертей, 30% — до тяжких травм, 65% громадян потребували медичної допомоги», — розповідають автори проекту.
Розробка буде особливо корисною для людей похилого віку, людей з інвалідністю та на великих виробництвах, де потрібно часто замінювати лампочки. Комплект з трьох магнітних адаптерів обійдеться в 42 долари, за 100 пар доведеться заплатити 1000 доларів.