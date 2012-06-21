Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
Завтра у Брюсселі відбудеться відеоконференція міністрів закордонних справ країн-членів ЄС, на якій серед іншого обговорюватимуть українське питання й співпрацю ЄС у межах Східного партнерства. Україна мала стати темою зустрічі глав зовнішньополітичних відомства ЄС ще у березні. До цього очікувалося, що глава європейської дипломатії Жозеп Боррель побуває в Києві і на сході України. Проте всі ці плани не втілилися у життя через кризу з COVID 19, проте попри боротьбу з коронавірусом, Брюссель продовжує уважно стежити за тим, що відбувається в нашій країні.
Як стало відомо «Урядовому кур’єру» з власних джерел у Єврокомісії, українська тема обговорюватиметься за двома напрямками: ситуація на Донбасі й перебіг реформ. Європейців особливо турбує доля так званого «антиколомойського закону» щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, до якого було подано близько 16 тисяч правок. За словами співрозмовника «УК», його настільки вразила така кількість правок, що йому «довелося кілька разів перечитувати цю цифру». Він також нагадав, що підписання нової програми між Україною та МВФ безпосередньо залежить від ухвалення законопроєкту про банки. «Але я хочу ще раз наголосити, що наша політика залишається незмінною та чіткою. Ми хочемо стабільної, мирної, незалежної України, яка рухається шляхом на зближення з ЄС», – сказав представник ЄК.
Участь міністра закордонних справ Дмитра Кулеби у відеоконференції міністрів закордонних справ ЄС не передбачено. Проте у ЄК запевнили, що підготовка до неї триває у співпраці з українською стороною. Жодних офіційний рішень чи документів під час відеоконференції ухвалено не буде. Адже, як пояснили у Єврокомісії, такий дистанційний формат зустрічей Ради ЄС може мати лише неформальний статус.