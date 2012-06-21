Фахівці комунального підприємства «Інноваційно-інформаційний центр» провели тестування нового потужного телепередавача, встановленого на бахмутській телевежі, і моніторинг прийому сигналу українських мовців у Станично-Луганському районі.
«Новий передавач, який транслюватиме телеканали UA:ТВ-1 та UA:ТВ-2 на непідконтрольну територію, готовий до експлуатації. Сигнал українських телерадіомовців уздовж лінії розмежування сталий», — поінформував очільник підприємства Дмитро Сурженко. За його словами, для якісного прийому сигналу жителі Станиці Луганської мають переорієнтувати приймальні антени у бік бахмутської телевежі. Сталий прийом восьми каналів, які транслюють, підтверджено усіма контрольними замірами, є можливість забезпечення належної якості сигналу телеканалів UA:ТВ-1 та UA:ТВ-2, які запрацюють у березні.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»