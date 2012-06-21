Українські аграрії провели збиральні роботи на площі 10,8 млн га, або 70% до прогнозу, й намолотили 43,3 млн тонн зернових і зернобобових культур за середньої врожайності 40,3 ц/га. Так, кукурудзи зібрано 3,6 млн тонн із площі 600 тис. га, або 12% до прогнозу; гречки — 68 тис. тонн з площі 51 тис. га, або 76% до прогнозу; проса — 133 тис. тонн із 71 тис. га, або 79% до прогнозу. Соняшнику обмолочено на площі 3,7 млн га, або 63%, та зібрано 8,3 млн тонн зерна за середньої врожайності 22,6 ц/га. Сої обмолотили із 742 тис. га, або 47% до прогнозу, та зібрали 1,7 млн га зерна за середньої врожайності 23,0 ц/га. Цукрових буряків зібрали 990 тис. тонн з площі 22 тис. га, або 10% до прогнозу, за середньої врожайності 450 ц/га.
Найбільший вал зерна намолочено на Одещині, Запоріжжі й Харківщині — по 3,2 млн тонн, Дніпропетровщина дала 3 млн тонн, Миколаївщина — 2,8 млн тонн, повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства. А щодо осінньої посівної кампанії, то озимими зерновими засіяно 2 млн га площі, або 30% прогнозованої.