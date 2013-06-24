Українські аграрії розпочали збір врожаю. Станом на 27 червня обмолочено 74,3 тис. га та намолочено 188,1 тис. тонн ранніх зернових та зернобобових культур. Також розпочався збір ріпака. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зокрема:

Пшениці – обмолочено 10,5 тис. га, намолочено – 22,4 тис. тонн;

Ячмінь – обмолочено 55, 4 тис. га, намолочено – 151,6 тис. тонн;

Горох – обмолочено 8,4 тис. га намолочено – 14, 2 тис. тонн.

Лідер зі збору зернових та зернобобових Одеська область.

Загалом три області розпочали жнива:

Одеська – обмолочено 45, 8 тис. га, намолочено – 132,3 тис. тонн;

Миколаївська – обмолочено 19 тис. га, намолочено – 43,7 тис. тонн;

Дніпропетровська – обмолочено 3,8 тис. га, намолочено – 8,3 тис. тонн.

Сільгосптоваровиробники Миколаївщини та Одещини розпочали збирання ріпаку, який обмолочений на площі 4,2 тис. га.

«Цей врожай – не просто хліб. Це доказ стійкості, витримки й сили наших фермерів. Це вже четвертий сезон збору врожаю з початку повномасштабної війни. Навіть під час війни вони працюють на землі, щоб Україна та світ були з хлібом. Дякую кожному, хто сьогодні у полі. Ваша праця – основа нашої продовольчої безпеки та символ незламності українського агросектору», – наголосив Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.