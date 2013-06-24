Станом на 8 серпня 2025 року в Україні вже зібрано 19 909,8 тис. тонн ранніх зернових та зернобобових культур на площі 5 299,5 тис. га. Обмолочено вже 47% площ, засіяних цими культурами. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Зокрема:
- Пшениці – обмолочено 3 713,4 тис. га, намолочено – 14 914,1 тис. тонн;
- Ячмінь – обмолочено 1 165,8 тис. га, намолочено – 4 250 тис. тонн;
- Горох – обмолочено 223,7 тис. га намолочено – 541,2 тис. тонн
- Інші зернові та зернобобові обмолочено на площі 195,1 тис. га і намолочено 203,6 тис. тонн.
Серед лідерів, зокрема:
- Одеська область – обмолочено 1 070,4 тис. га, намолочено – 3 089,1 тис. тонн;
- Кіровоградська область – обмолочено 521 тис. га, намолочено – 2 161,6 тис. тонн.
- Полтавська область – обмолочено 361,3 тис. га, намолочено – 1 636,5 тис. тонн.
Ріпаку вже зібрано 2 538,2 тис. тонн на площі 1 023,4 тис. га.